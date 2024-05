Rieccoci alla commedia dell’Invalsi - in scena con l’imbarazzante silenzio dei sindacati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono stato parte degli organi dirigenti della Flc Cgil, da cui me ne sono andato volontariamente proprio perché ad ogni tornatavedevo un’organizzazione timida, tiepida; ma ho stima per la puntuale contrapposizione a questo governo da parte di Landini & C. Ho la tessera della Cisl Scuola: pur non comprendendo alcune decisioni prese sull’ultimo contratto e sull’atteggiamento nei confronti dell’attuale ministero, apprezzo il lavoro fatto in questi anni da molti suoi dirigenti, in primis l’ex segretaria Lena Gissi. Ho simpatia e sento vicina la Uil Scuola perché ho trovato in essa la capacità di dire un “no” quando è necessario e credo nel lavoro e nella fatica del segretario Giuseppe D’Aprile, che sta provando a scuotere e formare una base sindacale. Tuttavia, ogni volta che arriva il tempo, son tentato di strappare la mia ...