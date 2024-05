(Di lunedì 6 maggio 2024) Per qualcuno potrà essere solo un, un cane, un "semplice" animale domestico. Per altri, però, si tratta di un amico, una presenza costante che li ha accompagnati...

Ricrea la foto d'infanzia con il suo gatto di 20 anni prima di sottoporlo all'eutanasia: «Ti amerò per sempre, Gandalf» - ricrea la foto d'infanzia con il suo gatto di 20 anni prima di sottoporlo all'eutanasia: «Ti amerò per sempre, Gandalf» - Per qualcuno potrà essere solo un gatto, un cane, un "semplice" animale domestico. Per altri, però, si tratta di un amico, ...