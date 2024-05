Ric Flair | Ho avuto un infarto durante il mio ultimo match

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel 2022, la leggenda del pro wrestling Richa partecipato ad un evento in PPV interamente dedicato a lui e a quello che è stato il suoil main event, infatti,ha fatto squadra con il cognato Andrade e insieme hanno sconfitto Jay Lethal e Jeff Jarrett.un’intervista rilasciata al JAXXON Podcast, il Nature Boy ha dichiarato che, quello che aveva inizialmente scambiato per uno svenimento dovuto alla scarsa idratazione, sarebbe invece stato un vero e proprio attacco cardiaco. Un rischio più grande del previsto “Sì, mi sono allenato (per il mio), ho raggiunto la forma fisica migliore, da quando avevo 20 anni, e poi houn attacco di cuoreil ...

