(Di lunedì 6 maggio 2024) Tramite laè possibile osservare l’interno del retto e del colon, gli ultimi tratti dell’intestino, e – di conseguenza – effettuare diagnosi di malattie infiammatorie croniche, diverticoli, polipi e tumori maligni. Questo esame è una indispensabile e preziosissima risorsa per la prevenzione del tumore del colon-retto, il secondo tumore più frequentemente diagnosticato nella popolazione italiana. Cos’è laLa(anche chiamata “colonscopia” o “pancolonscopia”) è un esame endoscopico – dal greco “osservazione interna” – che permette la visualizzazione della superficie interna dell’ultimo tratto di intestino al fine di individuare o escludere l’eventuale presenza di lesioni o patologie a livello del retto e del colon. Inoltre, la colonscopia non è solo un metodo di screening e diagnosi, ma a ...

Rettocolonscopia: quando farla e come si svolge - Prepararsi alla rettocolonscopia. Per sottoporsi a rettocolonscopia sarà necessario effettuare una rigida e precisa preparazione , la quale verrà per tempo comunicata al paziente dallo specialista ...

