Realme GT Neo 6 si avvicina | in pre-ordine su JD com

(Di lunedì 6 maggio 2024)GT Neo 6 è in arrivo, il dispositivo è apparso in pre-su JD.com con specifiche da urlo, tra cui lo Snapdragon 8s Gen 3sembra aver messo il turbo sul lancio del GT Neo 6, visto che il telefono è apparso in pre-sul gigante cinese dell’e-commerce JD.com. Non solo, delle immagini trapelate dalla stessa pagina di pre-ci forniscono nuove anticipazioni sulle caratteristiche tecniche di questo smartphone.GT Neo 6: caratteristiche Stando all’annuncio su JD.com, il GT Neo 6 potrebbe essere il primo telefonoequipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 3, il chipset “quasi-top di gamma” di Qualcomm. Si vocifera inoltre di una ricarica ultraveloce da 120W e di una memoria interna che potrebbe arrivare a toccare l’incredibile cifra ...

