Realizzo modelli 3D di aghi di conifere per esplorarne gli effetti sul clima

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 6 maggio 2024) Studi sulla luce solare e le: il progetto di ricerca Un ricercatore dell’Università di Tartu in Estonia sta realizzando3D didiper esplorare glidella luce solare sulla Terra. Ipotrebbero rivoluzionare la comprensione del. L’importanza della geometria delleLa geometria unica dellecomplica l’interpretazione dei dati satellitari. La loro struttura influisce sull’assorbimento e sulla diffusione della luce solare. Questo impatta direttamente sulglobale. La fotogrammetria per la creazione dei3D Utilizzando la fotogrammetria, il ricercatore unisce immagini 2D per creare3D dettagliati di ...