Rai - sciopero a senso unico Dove erano quando il Pd controllava la tv?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Zuppa di Porro 6 maggio 2024 Oggi sciopalcuni dipendenti della Rai. E tutti appresso. Sapete perchè sciop? per le ingerenze del governo. Roba da non crederci. E, per Repubblica, chi non sicopero è un crumiro. Ovviamente stamattinatrasporti locali che ha peso e conseguenze molto peggiori, ma nessuno ne parla. Sul giovane italiano malmenato a Miami nessuna alalrme di deriva orbaniana. Riforma calcio: Malagò dice di no. La Russia e i suoi piani. Tregua più lontana. Xi da Macron. Schlein e Ladini contro jobs act. #rassegnastampa6maggio24 L'articolo proviene da Nicola Porro.