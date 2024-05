Rai | Corrado Pd - ' vicina a Usigra - diritto allo sciopero calpestato da vertici'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Lodi oggi, indetto dalle giornaliste e dai giornalisti della Rai per difendere i propri diritti, sindacali, salariali, contrattuali e affermare la libertà di informazione, viene deriso e screditato daidella rete pubblica nazionale. Dopo i palesi tentativi di censura, la perdita di giornalisti e conduttori di spessore e comprovate capacità, ancora una volta la conferma del clima asfissiante per la libertà dell'informazione che si respira in Rai. È mortificante assistere a politiche aziendali ed editoriali che umiliano le rappresentanze sindacali autonome. Esprimo tutta la mia solidarietà all'i e alle giornaliste e giornalisti che cercano di portare avanti il loro lavoro per garantire ogni giorno ildelle persone a essere correttamente informate". Lo dichiara ...