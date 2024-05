Ragusa - droga | vasta operazione dei carabinier - 9 gli arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 E’ ancora in corso di esecuzione, oggi, 6 maggio, una nuovadeii diper l’applicazione di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale Ibleo nei confronti di nove persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per tre degli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, per quattro gli arresti domiciliari per gli ultimi due l’obbligo di dimora. L’indagine, condotta dai Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dicon il coordinamento dalla Procura della Repubblica di, ha consentito di disarticolare una fiorente rete di spaccio per un giro d’affari di oltre 30mila euro.