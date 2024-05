Rafah | Esercito israeliano chiede ai civili di spostarsi dalla zona Est

Le forze armate israeliane hanno iniziato le evacuazioni dei civili palestinesi da Rafah in vista di un possibile attacco alla città nel sud di Gaza, secondo quanto riportato da un’emittente israeliana questa mattina 6 maggio 2024. L’esercito non ...

Una data ancora non c’è, ma ormai ci sono ben pochi dubbi sul fatto che l’attacco terrestre a Rafah avverrà a breve e che questo sarà una vera e propria sliding doors del conflitto in Medio Oriente. Come riporta il Times of Israel, l’esercito di ...