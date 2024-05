Rafah - città di confine rifugio per oltre 1,2 milioni di palestinesi sfollati

7.35 "Hamas è l'unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza".Così Blinken ,segreario di Stato americano,mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per i colloqui. "Aspettiamo di vedere se accetteranno un sì al cessate il fuoco ...

Israele ha avvia to un’operazione di evacuazione a Rafah, coinvolgendo oltre 100mila persone attraverso volantini, sms e telefonate in arabo. L’obiettivo dichiarato è preparare il terreno per un’imminente offensiva militare. Il Primo Ministro ...

Rafah e il raid israeliano: cosa succede e perché la città al confine con l'Egitto è strategica - rafah e il raid israeliano: cosa succede e perché la città al confine con l'Egitto è strategica - La città a sud della Striscia di Gaza, rafah, che contava circa 270 mila abitanti prima della guerra a Gaza iniziata con l'attacco da parte di Hamas il 7 ottobre, ora ospita oltre ...

Prete (Unioncamere), difficile trovare esperti in IA - Prete (Unioncamere), difficile trovare esperti in IA - "Sul digitale delle imprese italiane hanno fatto passi da gigante, ma solo il 10% utilizza l'Intelligenza artificiale, mentre il 15% intende investire in questa tecnologia nei prossimi tre anni. (ANSA ...

Controlli su terreno inquinato, donna arrestata per resistenza - Controlli su terreno inquinato, donna arrestata per resistenza - Blitz della polizia locale di Olbia in un terreno privato nella zona di Su Lizzu, vicino all'area del cimitero nuovo. (ANSA) ...