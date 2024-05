Questo video non mostra Robert De Niro inveire contro manifestanti filo-palestinesi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il 4 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook uncheDe, in strada e circondato da diverse persone, rivolgersi in maniera animataun gruppo di persone fuori dall’inquadratura. Nel filmato si sente l’attore statunitense dire che «non è un film, ma la realtà», che devono ascoltare, che devono lavorare e portare a termine il proprio lavoro. L’attore afferma inoltre che se continuano a dire sciocchezze, allora dovranno tornare a casa. Nelè presente anche una scritta in inglese in alto dove si legge: «Destands with Israel» (in italiano, «Desta con Israele»). Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, ...

