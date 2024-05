Quella di Casteldaccia è la terza strage sul lavoro del 2004

La morte nell’impianto fognario di Casteldaccia, ecco cosa stavano facendo le vittime della strage - La morte nell’impianto fognario di casteldaccia, ecco cosa stavano facendo le vittime della strage - ]]> Una impresa specializzata, operai di grande esperienza, morti in un modo incomprensibile. E’ una vera e propria strage quella che si è consumata a casteldaccia, in provincia di Palermo dove hanno ...

Cinque operai sono morti vicino a Palermo mentre lavoravano all'interno della rete fognaria - Cinque operai sono morti vicino a Palermo mentre lavoravano all'interno della rete fognaria - Nuova tragedia sul lavoro a casteldaccia, in Sicilia: cinque dei sette operai sono deceduti per l'inalazione di un gas tossico. Un sesto, in condizioni critiche, è ricoverato in rianimazione. Meloni: ...

Palermo, tragedia sul lavoro a Casteldaccia: morte cinque persone. Tajani: “Faremo di tutto per aumentare la sicurezza” - Palermo, tragedia sul lavoro a casteldaccia: morte cinque persone. Tajani: “Faremo di tutto per aumentare la sicurezza” - A scendere in campo è lo stesso comune di casteldaccia, che attraverso una nota ha proclamato il lutto cittadino. Calenda: “Inaccettabile l’ennesima tragedia sul lavoro Non mancano le voci critiche ...