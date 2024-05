Quattro facili esercizi di respirazione per una giornata più tranquilla

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) La magia dellasta nella sua semplicità. É stato dimostrato come l'uso di tecniche diconsapevole, modulando l'inspirazione attraverso il naso o la bocca e variando la profondità e il ritmo, favorisca il rilassamento, riduca lo stress e aiuti persino a combattere l'ansia e la depressione. È più facile della meditazione che può metterti in conflitto con l'irrequietezza del tuo sistema nervoso, e di solito è abbastanza veloce da potere essere inserita in qualsiasi routine quotidiana. «Non sempre si ha il tempo di allenarsi o di andare a un corso di yoga, ma lavorare con laè un'ottima soluzione. Potresti dedicarle tre minuti al giorno per sperimentare un cambiamento piuttosto drastico nel modo in cui ti senti fisicamente, mentalmente e emotivamente», sostiene Madisson Singleton, insegnante di yoga ...