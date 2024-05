Quarti di finale Cantù gioca la partita perfetta contro Cividale - la JuVi si squaglia sul più bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)lancia un messaggio, solo Forlì lo raccoglie davvero nel tane oro dei playoff di A2. Un solo posto per la massima serie, la grande corsa è iniziata, eun avversario come, imbattuto nella fase ad orologio, i comaschino una. Decisiva la grande partenza degli uomini di Cagnardi, 24-9 nel primo quarto di gioco con un Baldi Rossi che pare entrato nella giusta modalità playoff. La difesa fa il resto smantellando di fatto bocche da fuoco come Redivo e Rota. E con le altre grandi in enorme difficoltà, soprattutto Udine con una sorprendenteCremona, è un bel rilancio per le ambizioni promozione: 91-76 ilcon 25 punti di Hickey con 5/9 da 3 e 19 di Young con 9 rimbalzi. Viene meno ...