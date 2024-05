Quanto ricco è troppo ricco?

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Storia Millenaria dei Limiti alla Ricchezza Le richieste di limiti alla ricchezza risalgono all’antichità, con sostegno da parte di filosofi, leader politici e testi sacri. Si è discusso su come la disuguaglianza di ricchezza influenzi la stabilità politica e la coesione sociale da tempi immemorabili. Un Nuovo Approccio al Limitarismo: Introduzione di Ingrid Robeyns Ingrid Robeyns propone un limite massimo di ricchezza per persona, sostenendo che un tetto di 10 milioni di euro o dollari potrebbe rappresentare un equilibrio accettabile secondo valori morali e politici condivisi. La sua ricerca indica un’ampia accettazione di questo concetto tra la popolazione. Legame L'articolo proviene da News Nosh.

