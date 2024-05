Quanto pesa Taiwan nei rapporti tra Ue e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quando lo scorso anno Emmanuel Macron visitò lafu protagonista di una dichiarazione pubblica che suscitò clamore e mise in difficoltà l’Unione europea: il presidente francese si chiese se fosse nell’interesse europeo accelerare la crisi Taipei-Pechino. E poi aggiunse: “La cosa peggiore sarebbe pensare che su questo argomento noi europei dobbiamo diventare dei seguaci e prendere come esempio l’agenda degli Stati Uniti”. Per Macron, è noto, l’Unione europea ha bisogno di un decennio per diventare autonoma strategicamente, ma se venisse trasta nel frattempo in un conflitto aquesto processo si complicherebbe. Questo ragionamento appare più accademico, da leader di un think tank, che da leader politico, anche perché se dovesse esplodere un conflitto ae l’Europa non si muovesse in tandem con le ...