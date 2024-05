Quali sono gli effetti delle armi nucleari non strategiche che ora vuole usare Putin

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 6 maggio 2024) In una nota ufficiale il Cremlino ha annunciato una serie di esercitazioni in cui verrano utilizzatetattiche. Stiamo parlando di ordigni dalla potenza ridotta, costruiti per essere usati sul campo di battaglia. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, Mosca avrebbe a disposizione circa 2.000 bombe di questo tipo.