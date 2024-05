Putin ordina esercitazioni su armi nucleari tattiche vicino all’Ucraina | “Risposta a minacce occidentali”

Mosca, 6 maggio 2024 – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso di armi nucleari non strategiche, che coinvolgono le truppe posizionate vicino all’Ucraina. Lo ha riferito il ...

