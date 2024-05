Putin avvia esercitazioni nucleari vicino l’Ucraina | Pronti a colpire dopo le minacce occidentali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Alta tensione tra Europa, Nato e Russia nel giorno in cui il presidente francese, Macron, autore dell’annuncio sul possibile invio di truppe europee in Ucraina, riceve il presidente cinese Xi. Mosca, per reazione a quelle che considera delle, si prepara a compierecon armial confine con. Attraverso il ministero della Difesa, ha infatti annunciato i preparativi per lemilitari che includeranno l’uso di “arminon strategiche” a fronte di quelle che descrive come “dichiarazioni eprovocatorie” da parte di “funzionari”. Lecoinvolgeranno “formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale” ed è ipotizzabile quindi che le manovre ...