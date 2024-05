(Di lunedì 6 maggio 2024) Problemi di. Il tennis giocato in casa Italia, dal punto di vista dell’interesse collettivo, ha lasciato spazio a quello che purtroppo non si è visto sul campo. Il riferimento è a Jannik. Il tennista altoatesino ha parlato in conferenza stampa al Foro Italico nella giornata di domenica 5 maggio e non ha svelato molto delle criticità che deve affrontare. Di sicuro c’è che il problema all’anca sia più importante del previsto e le decisioni presedovute a un’evoluzione inaspettata. Per questonon parteciperà agli Internazionali d’Italia e la sua presenza al Roland Garros è a serio rischio. Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, condotta sul canale Youtube di OA Sport da Dario(telecronista Eurosport) e con ospiti Massimiliano Ambesi ...

Puppo perplesso: “Comunicazione non perfetta per Sinner. Sono un po’ preoccupato” - Puppo perplesso: “comunicazione non perfetta per sinner. Sono un po’ preoccupato” - Problemi di comunicazione. Il tennis giocato in casa Italia, dal punto di vista dell'interesse collettivo, ha lasciato spazio a quello che purtroppo non ...

Infortunio Sinner, Panatta: “Niente Internazionali di Roma per Jannik Me l’aspettavo. Occhio al Roland Garros” - Infortunio sinner, Panatta: “Niente Internazionali di Roma per Jannik Me l’aspettavo. Occhio al Roland Garros” - Tennis, le parole di Panatta sul ritiro di sinner dagli Internazionali d'Italia, le possibilità di giocare il Roland Garros e i tanti infortuni nel circuito ...

Panatta dà un consiglio a Sinner: “A Parigi solo se al meglio”. E spiega la causa dell’infortunio - Panatta dà un consiglio a sinner: “A Parigi solo se al meglio”. E spiega la causa dell’infortunio - Non sono mancate le reazioni a valle della conferenza stampa di Jannik sinner. Il n.2 del mondo era molto atteso agli Internazionali d'Italia, il cui ...