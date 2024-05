Pulizia dei vetri - la guida per evitare gli aloni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pulire iè ritenuta da alcuni una delle mansioni domestiche meno piacevoli e più faticose, ma è sicuramente un compito necessario per mantenere la casa luminosa e accogliente, oltre che ben igienizzata e profumata. C’è però una buona notizia: ci sono diverse soluzioni efficaci per ottenere risultati soddisfacenti, sia con metodi naturali che con prodotti più specifici. Accorgimenti preliminari Prima di iniziare ladei, è importante preparare adeguatamente l'ambiente circostante. Per prima cosa, bisogna liberare lo spazio attorno alla finestra spostando mobili e oggetti. Bisogna coprire il pavimento con fogli di giornale o stracci perdi bagnarlo e macchiarlo accidentalmente. Inoltre, è utile pulire gli infissi per rimuovere la polvere accumulata utilizzando un panno morbido inumidito ...

Bottiglia con messaggio ritrovata a Biandronno: una sorpresa dal Lago di Varese - Bottiglia con messaggio ritrovata a Biandronno: una sorpresa dal Lago di Varese - “Message in a bottle” a Biandronno: durante l'operazione di pulizia delle sponde del lago di Varese, i volontari hanno trovato una bottiglia contenente un messaggio proveniente dal ...

Biandronno, dal lago di Varese spunta un messaggio in bottiglia - Biandronno, dal lago di Varese spunta un messaggio in bottiglia - Il curioso ritrovamento è stato fatto dai volontari che ieri e questa mattina hanno lavorato per ripulire le sponde del lago dai rifiuti gettati o trasportati dall'acqua. Due giorni di lavoro per l'am ...

Milano, prima sera di «movida sostenibile»: stop al vetro e alle lattine dalle 22. I locali rispettano le regole i minimarket no - Milano, prima sera di «movida sostenibile»: stop al vetro e alle lattine dalle 22. I locali rispettano le regole i minimarket no - Già prima delle 22 i bar per l’asporto usano bicchieri di plastica. Talvolta anche ai tavoli. La nuova ordinanza del Comune in vigore durerà fino al 1° giugno, anche se probabilmente verrà prorogata ...