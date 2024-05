Puglia - autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, immettersi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia fino a raggiungere l’uscita Incoronata e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale; -nella notte di martedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “San ...