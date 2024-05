Pugilato | Giacomo e Michel si impongono nelle loro categorie al prestigioso torneo ’Les Ceintures’ Giannotti e Vescovini scatenati In Francia sono medaglia d’oro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Brillano, entrambi campioni italiani in carica, alinternazionale Les Ceintures, che si è tenuto alle porte di Parigi, ad Argenteuil, questo weekend. I leoni della Reggiana Boxe Olmedostati chiamati dagli organizzatori per confrontarsi con alcuni dei migliori guantoni del mondo, provenienti da tanti Paesi (, Germania, Romania, Slovacchia, Portogallo, Svizzera, Algeria, Belgio, Svezia, Canada e Irlanda). E i ragazzi del Mirabello hanno ottenuto il massimo., 54 chili di peso, è una furiosa combattente alla corta distanza di soli 22 anni, già ...

