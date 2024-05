PSG - Marquinhos | A Barcellona MAI in difficolt - ora per passare contro il Borussia Dortmund…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le parole di, difensore del PSG, alla vigilia della sfida di Champions LeagueilDortmundha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra PSG eDortmund. PAROLE – «Ogni partita ha la sua storia, è tutta esperienza che possiamo portare con noi. È importante avere giocatori che hanno vissuto momenti chiave

Luis Enrique projeta duelo decisivo do PSG contra o Dortmund pela Champions League - Luis Enrique projeta duelo decisivo do PSG contra o Dortmund pela Champions League - O treinador Luis Enrique projetou a partida decisiva do Paris Saint-Germain contra o borussia Dortmund, pela Champions League ...

Psg, Marquinhos: 'Prima del Barcellona avevamo la stessa calma' - Psg, marquinhos: 'Prima del Barcellona avevamo la stessa calma' - Il capitano del Psg Maquinhos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno delle semifinali di Champions League, che vedranno i francesi tentare.

PSG x Borussia Dortmund: onde assistir à semifinal da Champions - PSG x borussia Dortmund: onde assistir à semifinal da Champions - Depois de sair na frente por vaga na final, time alemão precisa segurar ímpeto dos franceses, mandantes na decisiva da semifinal da Liga dos Campeões ...