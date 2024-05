Promozione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pietrasanta 4 Maliseti Seano 2 PIETRASANTA: Mariani, Da Prato, Laucci, Ceciarini, Genovali, Ghelardoni, Bonuccelli, Tragni, Mengali, Mancini, Lorieri. A disp. Citti, Biasci, Bondielli, Falorni, Pinelli, Salini, Szazbo, Tosi, Vaselli. All. Della Bona. MALISETI SEANO: Corradi, Perillo, Menichetti A., Badiani, Peschi, Robi, Shiqeri, Picchianti, Llana, Silva Reis, Sinteregan. A disp. Cavalieri A., Cavalieri C., Aiazzi, Menichetti F., Bambini, Paoli, Rudalli. All. Di Vivona. Arbitro: Buchignani di Livorno. Reti: 23’ Peschi, 32’ Shiqeri, 40’ e 46’ Mancini, 45’ e 60’ Mengali. Si chiude con una sconfitta incredibile la stagione sfortunata nel girone A di del Maliseti Seano. Gli amaranto, già retrocessi, sfoderano una prestazione importante sul campo del quotatissimo Pietrasanta e riescono addirittura a sorprendere gli avversari nel primo tempo. Partenza sprint degli uomini allenati da ...

