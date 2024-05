Prezzo del gas - i costi in bolletta ad aprile 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per una parte dei consumatori italiani, quelli che che beneficiano del servizio di tutela della vulnerabilità,ha portato alcune piccole ma significative novità: ildel gas al metro cubo è cresciuto, ma la cifra da versare per riscaldarsi e cucinare è invece scesa. Spieghiamo. Secondo il consueto bollettino di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), infatti, la quotazione all’ingrosso della materia prima gas è salita da 28,74 euro per MWh (MegaWattora) a 30,49 euro, tornando quindi vicino ai livelli di gennaio (31,19 euro, sempre per MWh), tuttavia iltotale inè sceso da 101,5 centesimi di euro al metro cubo a 100,54, lo 0,9% in meno che a marzo e il 3,8% in meno che a inizio anno. Si tratta di una buona notizia per il segmento più fragile di italiani. Ricordiamo, ...