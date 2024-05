(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilcinese Xi Jinping ha invitato il suo Paese e l'Unione europea a rafforzare il loro "coordinamento strategico" e a rimanere "", in un contesto di numerose controversie che vanno dal commercio ai diritti umani. "Come due grandi potenze mondiali, lae l'Ue devono rimanere, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico", ha dichiarato Xi all'inizio dell'incontro all'Eliseo con Macron e Ursula von der Leyen.

Parigi, 05 mag – ( Xinhua ) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua , Fu Hua, e il direttore finanziario globale di Publicis Groupe Loris Nold firma no un memorandum d’intesa (MoU) a Parigi, in Francia, il 4 maggio 2024. (Xin) ...

Challengers, di Luca Guadagnino. Tennis ed eros - Challengers, di Luca Guadagnino. Tennis ed eros - Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto nei giorni scorsi a Pechino il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un incontro non previsto nell'agenda ufficiale del capo della diplomazia ...

Presidente Xi, 'Cina e Ue restino partner' - presidente Xi, 'cina e Ue restino partner' - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo Paese e l'Unione europea a rafforzare il loro "coordinamento strategico" e a rimanere "partner", in un contesto di numerose controversie che vanno da ...

La Russia non deve vincere. La dottrina Macron per la sicurezza dell'Europa. L'intervista dell'Economist - La Russia non deve vincere. La dottrina Macron per la sicurezza dell'Europa. L'intervista dell'Economist - Truppe occidentali in Ucraina “Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta di Kyiv, dovremmo porci la domanda”. Plauso ai nazionalisti che, come Meloni, “stanno gioca ...