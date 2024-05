Prefettura - ancora una donna alla guida | Rosanna Riflesso

E’ Rosanna Riflesso il nuovo Prefetto di Avellino - E’ Rosanna riflesso il nuovo prefetto di Avellino - La dott.ssa Rosanna riflesso è il nuovo prefetto di Avellino. A definire i movimenti il Consiglio dei Ministri. Attualmente prefetto di Barletta Andria Trani, 59 anni, la dott.ssa riflesso, è entrat ...

Vandalismi in via Ricci, il sindaco interpella Prefetto e Questore - Vandalismi in via Ricci, il sindaco interpella prefetto e Questore - In proposito il primo cittadino ha immediatamente informato il prefetto Rossana riflesso e il Questore Alfredo Fabbrocini, mettendo a disposizione le testimonianze filmate e offrendo la massima ...

Slitta a dopo il 7 maggio la decisione di rimuovere la rotatoria di Montegrosso - Slitta a dopo il 7 maggio la decisione di rimuovere la rotatoria di Montegrosso - Al momento nessuno provvederà alla rimozione della rotatoria di Montegrosso, situata sulla provinciale n.2 che collega Andria a Canosa di Puglia. La decisione è della ditta D'Oria di Andria, incaricat ...