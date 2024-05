Precipita in un dirupo e muore in Valtellina

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo di 62 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sui monti che sovrastano l'abitato di Berbenno di. La tragedia è avvenuta nelle vicinanze del bivacco ai Fop, a circa 1200 metri di quota. L'uomo èto in unprofondo un centinaio di metri. Per il recupero del cadavere sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con il Soccorso alpino della VII Delegazione die i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. E' in corso di accertamento la ricostruzione della dinamica e le cause. E' stata informata la Procura di Sondrio.

