Prato - per la prima volta ecco la Madonna del Bosco di Panni

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 - Per lanella storia la statua delladeldiè arrivata in provincia di. Dopo 130 anni, sabato pomeriggio, a seguito di un trasporto speciale su un mezzo attrezzato proveniente dal comune pugliese, la statua è arrivata alla parrocchia di Santa Maria Madre di Dio di Fornacelle.c'è stata l'accoglienza da parte dei fedeli e successivamente si è tenuta la funzione celebrata da don Jarek, parroco di Fornacelle, e da don Mimmo, sacerdote di. Le iniziative per la festa delladelsi sono poi spostate a Villa Rainone a Montemurlo, dove centinaia di pratesi, pannesi, ed esponenti del mondo istituzionale (fra cui i sindaci ...

Hockey su prato: tre primi posti per Amsicora, Juvenilia Uras e Cus Cagliari - Hockey su prato: tre primi posti per Amsicora, Juvenilia Uras e Cus Cagliari - L’Amsicora vince e stacca tutti in testa alla serie A Élite maschile, la imita la Juvenilia Uras che vince lo scontro diretto con il Valverde, nel girone B della serie A1, mentre, nell’altro girone, ...

Rinnovate le panchine dello stadio “Giorgio Arnaldi” di hockey su prato - Rinnovate le panchine dello stadio “Giorgio Arnaldi” di hockey su prato - A Genova, nell’anno del progetto “Capitale Europea dello Sport”, l’attenzione alla riqualificazione dell’impiantistica è massima. L’hockey è una disciplina che in questo 2024 ricco di appuntamenti naz ...

