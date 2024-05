Ppe - ' nessun diplomatico Ue vada a inaugurazione di Putin'

(Di lunedì 6 maggio 2024) "o dei rappresentanti diplomatici dell'Ue e dei suoi Stati membri accreditati in Russia dovrebbe partecipare alla prossima cerimonia di insediamento di Vladimircome presidente della Russia". Lo ha dichiarato il Partito popolare europeo, famiglia europea di Forza Italia. "Le elezioni presidenziali in Russia sono state antidemocratiche e prive di legittimità, e quindi la presidenza di Vladimirè illegittima. A seguito della nostra decisione di riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo, non dovremmo dare a Vladimiralcuna occasione per dimostrare la sua 'legittimità", ha aggiunto.

