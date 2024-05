Pontremolese ai playoff all’ultimo tuffo Santoni allo scadere abbatte il Settimello

(Di lunedì 6 maggio 2024): Marchi, Becattini, Kowalski, Francini, Testaguzza, Manetti, Lakti (44’Lepri), Thiam, Orlandi, Gambini, Ferrari. All. Giannini.: Cacchioli, Gabrielli, Menichetti, Pezzoni, Bernieri (72’), Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. All. Chelotti. Arbitro: Lorenzi di Pistoia. Marcatori: 96’. CALENZANO – Reduce dalla sconfitta interna con il San Piero a Sieve, al termine di una gara da dimenticare, lachiude il campionato di Promozione con una vittoria in casa del, l’unico risultato possibile per accedere aiassieme a Cerretese, Pietrasanta e Casalguidi. Un riscatto per la squadra di Chelotti e una vittoria giunta in ...

Tutti i verdetti dalla Promozione alla Seconda. Il Viareggio vince e vola in Eccellenza - Tutti i verdetti dalla Promozione alla Seconda. Il Viareggio vince e vola in Eccellenza - Playoff di Prima da brividi: Corsagna - Folgor Marlia e Atletico Lucca - Forte. In Seconda c'è Academy Tau - Montecarlo e la sfida per non retrocedere fra Pontecosi e Fornaci ...

Promozione: Larcianese e Monsummano vincono, ma ai playoff ci va la Pontremolese - Promozione: Larcianese e Monsummano vincono, ma ai playoff ci va la pontremolese - Promozione, ultimo turno: Casalguidi a pancia piena, al Monsummano serve un miracolo. Cerasa e Magrini, occhi puntati su settimello-pontremolese Domenica 5 maggio (alle ore 16:00) le quattro compagni ...

Calcio In Promozione la stagione rischia di essere fallimentare. Pontremolese, playoff appesi a un filo sottile - Calcio In Promozione la stagione rischia di essere fallimentare. pontremolese, playoff appesi a un filo sottile - La pontremolese non riesce a raggiungere i playoff, con una serie di sconfitte che evidenziano problemi tecnici e di personalità. Il futuro della squadra è incerto nonostante gli sforzi della società.