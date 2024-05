Pogacar non si ferma neanche quando cade Il Giro ha già ritrovato il suo padrone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Niente di che stupirsi. Due tappe e Tadejè già lassù, dove ci si aspettava che fosse. C’è adesso che a Oropa ha vinto la sua prima tappa e si è vestito di rosa: ilsarà anche lungo e ricco di insidie, come gli imbonitori tv ripetono per tener in piedi lo spettacolo, ma qui lo spettacolo è un corridore solo, quello che vincerà. Se già non l’ha fatto. Che Oropa facesse rima consi sapeva dal giorno in cui lo sloveno si è annunciato al via del: non per le suggestioni legate all’impresa di Pantani, semmai per la qualità della salita, lunga e dura. Ad accostarlo al campione romagnolo è solo una sinistra coincidenza, un guaio meccanico ai piedi dell’arrampicata, meno dodici al traguardo: una foratura rallenta e fa pure mettere il sedere in terra al fenomenale bimbo. Contrattempo minimo: ...