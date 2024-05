Pistole e cartucce in un terreno del Casertano - sequestro dei Carabinieri

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdi Caserta indagano sul ritrovamento, avvenuto in un fondo agricolo di proprietà demaniale a Piana di Monteverna di diverse, che erano all’interno di un contenitore in plastica nascosto. A notare il contenitore è stato un 42enne del luogo, che ha subito allertato idella Stazione di Ruviano che, giunti sul posto, hanno rivenuto e sequestrato le armi. Si tratta in particolare di una pistola (replica) calibro 8 (marca “kimar ” e modello “derringer” con canna modificata), una pistola a salve calibro 380 (marca “bruni”, modello “new 380” con canna modificata), una pistola a salve marca “bruni” (modello “olympic” con canna modificata), una terza pistola a salve calibro 9 smontata della stessa marca (modello “new police”), due ...

Pistole e cartucce in terreno del Casertano, sequestro Cc - pistole e cartucce in terreno del Casertano, sequestro Cc - I carabinieri di Caserta indagano sul ritrovamento, avvenuto in un fondo agricolo di proprietà demaniale a Pianta di Monteverna di diverse pistole e cartucce, che erano all'interno di un contenitore i ...

Scovato un arsenale nel Casertano, 6 pistole sotterrate vicino la Statale - Scovato un arsenale nel Casertano, 6 pistole sotterrate vicino la Statale - Erano all’interno di un contenitore in plastica nascosto su un fondo agricolo incolto, ubicato a ridosso della sp65 in Piana di Monte ...

Compra sei pistole per rivenderle illegalmente, arrestato 64enne a Frosinone - Compra sei pistole per rivenderle illegalmente, arrestato 64enne a Frosinone - Frosinone – Compra legalmente sei pistole con relativo munizionamento da una armeria a Castro dei Volsci ma non le ...