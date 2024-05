PIR ordinari e alternativi | cosa ci si aspetta per il 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 6 maggio 2024) E’ ancora incerto l’andamento dei PIR – Piani Individuali di Risparmio, dopo un 2023 di passione, che ha risentito del peso dei riscatti ed anche della politica restrittiva della BCE. Iniziano però ad emergere alcuni segnali confortanti, con i deflussi sugliche rallentano ed i PIRche mostrano una certa resilienza. E’ quanto emerge dal PIR Monitor di Equita, secondo cui “i venti contrari dovrebbero diminuire” nei prossimi mesi ed un taglio dei tassi da parte della BCE potrebbe “fingere da catlyst positivo per le mid-small cap e per i flussi del mercato azionario”, anche se sono “necessarie alcune azioni urgenti per avere un mercato dei capitali più efficiente”.sono i PIR I PIR o Piano Individuali di Risparmio sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che ...