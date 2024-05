Pietrasanta - smottamento all’ex discarica | i liquami invadono la strada

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Lucca), 6 maggio 2024 – Si è verificato unocon conseguente sversamento diall’interno dell’exCava Fornace con interessamento della viabilità e aree limitrofe. Avvisata Arpat, Regione Toscana e Centro Situazioni (Ce.si) della Provincia di Lucca. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici della protezione civile comunale. Il sindaco Giovannetti ha disposto l'apertura del COC (il Centro Operativo Comunale). Sarà a breve inviato alert system per informativa alla popolazione. Notizia in aggiornamento

