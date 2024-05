Piegato il Fabriano Cerreto ai rigori Matelica regina della Promozione - ma è divorzio con Passarini

(Di lunedì 6 maggio 2024) 11 (4-3 dopo i calci di rigore) : Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila, Zappasodi (11’ st Stroppa), Ferretti, Jachetta (11’ st Doko), Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi. All. Nizi.: Spitoni, Barilaro, Carnevali (25’ st Crescentini), Cicci (19’ st Rango), Marino, Stortini, Tizi (15’ st Bezziccheri), Gramaccia, Zuppardo, Marinelli (44’ st Poeta), Corazzi (32’ st Carmenati). All. Tiranti. Arbitro: Tavani di Jesi. Reti: 18’ Zuppardo, 10’ st Iori. Note: spettatori 400 circa, espulso Marino al 43’ st. Èla "marchigiana: ha battuto ai calci di rigore i "vicini di casa" del, dopo l’1-1 firmato dai centravanti Zuppardo e Iori. Dal ...

Matelica campione nella domenica folle dell’esonero di Passarini - Matelica campione nella domenica folle dell’esonero di Passarini - PROMOZIONE - Vittoria ai rigori col fabriano. Prima del match l'addio al tecnico per divergenze di Lorenzo Cervigni Matelica sul tetto delle Marche. La finale per il titolo in Promozione sorride ai bi ...