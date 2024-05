Perseguita la ex e pubblica i suoi video intimi online | Mi devi dare 32mila euro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Vuole continuare a guadagnare suihard che la ex fidanzata mette on line nonostante la fine della loro relazione. Al rifiuto della donna scattano minacce estorsive e comportamenti persecutori. Per questo un 30enne italiano è stato arrestato ieri dai carabinieri della comando provinciale di Viterbo che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane accusato di sfruttamento della prostituzione, estorsione e atti persecutori. I due, caricavanohardsu alcune piattaforme per adulti grazie ai quali arrivavano a guadagnare più di 7milaal mese: il 40% spettava a lui, trentenne viterbese, che adescava i clienti, il resto alla compagna. Ma quando lei lo ha lasciato, la situazione ha cominciato a degenerare. Lui ha preteso di continuare a prendere la sua parte. ...

