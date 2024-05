Perseguita i familiari Arrestato tossicomane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Li vessava, li picchiava, addirittura li chiudeva in casa, senza avere riguardo neanche per la sorella disabile. Tutto per recuperare i soldi necessari a comprarsi le dosi di droga. Giovedì in tarda serata l’incubo di una famiglia di Sesto San Giovanni si è finalmente concluso con l’arresto del figlio di 39 anni da parte della polizia di Stato. La squadra volante del commissariato era intervenuta già più volte in soli due giorni, allertata dai vicini di casa che continuavano a sentire urla e pianti. A un certo punto il padre aveva anche provato a cacciare il figlio di casa, senza però riuscirci. Il copione era così ricominciato da capo fino all’arrivo dei poliziotti che hannol’uomo, portandolo al carcere di Monza. Classe 1985, tossicodipendente, da tempo era diventato violento, sia fisicamente che psicologicamente, nei confronti dei due genitori anziani ...