Perde il controllo dell’auto durante un sorpasso - la vittima è il 33enne Maicol Mattei

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si chiamavail ragazzo di 33 anni morto la scorsa notte sulla via Appia in un tragico incidente stradale. Feriti altri cinque giovani a bordo di un'altra auto.

