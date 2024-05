Perché se i ragazzi vanno male a scuola è anche colpa dell’uso precoce degli smartphone

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un usodie social network incide negativamente sui risultati scolasticistudenti, a spiegarlo è stata una ricerca condotta dall'Università Bicocca per il progetto Eyes Up che ha rivelato chericevono il primo cellulare in prima media e accedono subito ai socialse per legge non potrebbero.