Pellezzano - il 10 Maggio evento rivolto a bambini e ragazzi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 6 maggio 2024) La disabilità vissuta come momento di inclusione e formazione sociale. Uno slogan che si afferma con forza in occasione dell’dal titolo “Scout Ability” in programma venerdì 102024 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la Villa Comunale della frazione Coperchia diin via Eroi di Nassiriya. Un progetto pensato per offrire l’occasione a persone con disabilità di esprimersi liberamente insieme agli altri e di trascorrere momenti di giorno e di scoperta in compagnia con attività pratiche e senza barriere, in stile scout. “Ancora una volta il nostro Ente, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Annalaura Villari, che ringrazio per il costante e proficuo impegno messo in campo nel settore di sua specifica competenza, dimostra particolare attenzione per categorie di soggetti più svantaggiate al ...