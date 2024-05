Pavia | uomo ucciso - confessa l' amico ' l' ho colpito alla testa' **

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Delitto risolto a Pavia. E' stato arrestato Fausto Baiguera, 69 anni, il padrone dell'appartamento dove sarebbe avvenuta la lite che ha portatomorte di Julio Antonio Rosario Santos, 36enne originario della Repubblica Dominicana. L', sentito dai carabinieri, ha fornito subito poche e parziali ammissioni, prima di restare in silenzio. "Gli ho dato una botta" la versione fornita in evidente stato di agitazione. Il 69enne ha raccontato di averl', sebbene non risultano ferite evidenti al capo, poi di aver trascinato il cadavere fuori dvilletta di viale Cremona all'angolo con via Torello. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori dettagli sulla morte. Il 69enne, ...

