Parigi 2024 - il beach volley fa bis | Menegatti-Gottardi alle Olimpiadi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arriva una splendida carta olimpica ed è la seconda per ilazzurro. a seguito della qualificazione ottenuta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava (leggi qui), sorride anche la squadra femminile formata da Martae Valentina. Queste ultime strappano il pass pere difenderanno i colori azzurri. Come riporta feder.it ‘L’ufficialità per la coppia federale è arrivata dopo l’ottimo percorso intrapreso dazzurre circa due anni e mezzo fa: l’esordio in campo internazionale è datato infatti 2021SardiniaFinals. Dopo il debutto nel torneo isolano, Marta e Valentina hanno poi proseguito il loro cammino inanellando ottimi risultati nei tornei più blasonati del ...