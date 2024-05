Pardo | Juventus e Milan soffrono l’Inter! Più pronta per vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pierluigiha analizzato nei dettagli la discesa dinell’ultimo periodo ai danni del. Una considerazione su Tutti Convocati. DIETRO – Le rivali della squadra di Simone Inzaghi non stanno vivendo momenti positivi. C’è chi fa 14 punti in 14 partite, chi si trova nel pieno di proteste dei tifosi e senza un allenatore per il futuro. Le sensazioni non sono piacevoli da quelle parti, a differenza del club nerazzurro che già progetta la prossima stagione. Pierluigifa un’analisi dell’ultimo periodo: «Dopo la sconfitta conlaha avuto un calo, che poi si è trasformato in un crollo. L’aspetto psicologico ha aggravato la situazione. I bianconeri non avevano niente più da chiedere al campionato una volta stabilito che non ...