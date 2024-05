Paramount | l’acquisizione di Sony e Apollo è in fase di trattativa - rivela il New York Times

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 6 maggio 2024)dida parte diè entrata nelladivera e propria, stando a quanto affermato dal Newcon un articolo dedicato, aggiungendo inoltre che la società d’intrattenimento continuerà a portare avanti contestualmente anche le discussioni con Skydance. Leggendo il report del Newscopriamo cheedhanno offerto nelle scorse ore 26 miliardi di dollari per acquisire l’interaGlobal, con i dirigenti della società che hanno quindi deciso di non rifiutarla e di analizzarla come si deve. Nonostante questo però hanno deciso di non interrompere i negoziati con Skydance, così da valutare ...