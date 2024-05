Paraguay - follia in campo | l’esercito interviene per salvare l’arbitro VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 I militari si precipitano ine lo salvano. Sembra incredibile, ma è successo davvero: è stato necessario l’intervento delper evitare il linciaggio di un arbitro… Siamo in, a Guarambaré. Durante la partita di un campionato di calcio dilettantistico, all’improvviso i giocatori della squadra che ospita la partita si lanciano contro. L’assurda reazione è stata provocata dall’espulsione di un calciatore. E’ il là anche alla furia dei tifosi, che scavalcano le recinzioni delle tribune per imitare il folle gesto dei loro beniamini.fugge per evitare di essere raggiunto dai facinorosi e intervengono decisi in gruppo i militari, che si frappongono e gli permettono di sfuggire all’aggressione.