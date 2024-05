Panetta - ' l' innovazione tecnologica cambierà la Bce'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'la Bce" e le altre banche centrali nei prossimi "dieci anni" ma "spero di essermi ritirato per quell'epoca". Il governatore della Banca d'Italia, Fabiocon una battuta, si dice d'accordo con l'opinione espressa dal presidente della Bundesbank Joachim Nagel durante il summit dell'della Bri. Nei prossimi anni, ha rilevato il governatore, "in questi dibattiti ci saranno meno economisti e più data scientist, più fisici e crittografi". Per questo il business delle banche centrali "sarà il medesimo ma l'attuazione del loro mandato sarà molto diversa, con competenze piuù eterogenee nel board della banca". I Paesi devono cooperare fra loro sul tema delle valute digitali per evitare "rischi di frammentazione" ha aggiunto, sottolineando inoltre come nel caso ...