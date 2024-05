Panchina Milan - Fonseca si allontana | c’è il rischio di un Lopetegui-bis?

(Di lunedì 6 maggio 2024), il tecnico del Lille Pauloè sceso nelle quotazioni per il post Pioli: c’è ildisi: c’è l’ombra di un Lopetegui-… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, la Curva Sud contesta e attacca tutti da Cardinale a Leao: clima di fuoco… L'articolo proviene da Daily

Milan, Conceiçao avanti a Fonseca: oggi vede il Porto per provare a liberarsi - milan, Conceiçao avanti a fonseca: oggi vede il Porto per provare a liberarsi - La scelta dell’allenatore è una delle decisioni più complicate e delicate degli ultimi anni di milan. I tifosi hanno messo pressione alla società, che dopo il terremoto Lopetegui ha valutato diversi c ...

Sérgio Conceição próximo do AC Milan e faz capa na imprensa desportiva italiana - Sérgio Conceição próximo do AC milan e faz capa na imprensa desportiva italiana - O diário desportivo italiano 'Gazzetta dello Sport' faz capa esta segunda-feira com Sérgio Conceição. O jornal avança que o treinador do FC Porto é o principal candidato a substituir Stefano Pioli à ...

Milan-Genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - milan-Genoa, la Curva Sud non ci sta: i motivi e la ricostruzione della contestazione - Tuttavia il milan aveva scelto il proprio allenatore, Lopetegui, facendosi bombardare di critiche dal proprio popolo, fino ad arrivare a rinunciare. Così la palla è passata a Conceiçao ed a fonseca, ...